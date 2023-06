Pronostic Levante Albacete : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Liga 2

Levante finit le travail contre Albacete

Relégué la saison dernière, Levante se bat pour retrouver les joies de l’élite cette saison. Malheureusement pour elle, la formation basée à Valence a manqué de peu la montée directe. En effet, les hommes de Javier Calleja ont du se contenter de la 3e place de Liga 2 avec le même nombre de points que le 2e, Las Palmas. Ils ont marqué le pas dans la dernière ligne droite mais ont tout de même affiché un sursaut lors des 2 dernières journées en s’imposant contre Villarreal B (2-3) et Oviedo (2-1). Contraint de passer par les barrages d’accession, Levante a pris une très sérieuse option sur la qualification pour la finale avec une belle victoire acquise sur la pelouse d’Albacete le week-end dernier (1-3).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, Albacete n’était pas attendu dans la lutte pour la montée cette saison. Le promu a effectué son retour en Liga 2 en 2022 et a surpris tous les observateurs pour se hisser à la 6e place et ainsi s’adjuger le dernier strapontin qualificatif pour les barrages. Les coéquipiers de l’attaquant belge Dubasin sont arrivés avec une belle confiance dans ces playoffs après n’avoir concédé aucun revers lors de leurs 7 derniers matchs de championnat. Néanmoins, malgré le soutien du public, ils ont perdu contre leur adversaire du jour le week-end dernier (1-3). Ils pourraient à nouveau s’incliner ce mercredi au terme d’une rencontre marquée par des buts de part et d’autre, à l’image de 2 des 3 confrontations directes de la saison.

► Le pari « Victoire Levante » est coté à 1,95 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 195€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 170€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Levante – Albacete :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Levante Albacete encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Grenade et Las Palmas retrouvent la Liga, Levante, Alavés, Eibar et Albacete en barrages