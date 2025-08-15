Levante ne compte que dix joueurs inscrits à la veille de son entrée en lice en Liga

Vous avez dit situation urgente ?

À moins de 48h de ses débuts en Liga, ce samedi soir face au Deportivo Alavès (21h30), Levante n’est pour l’heure pas en capacité d’aligner une équipe complète. En effet, le club de Valence ne compte que dix joueurs inscrits sur le site de la Liga… et aucun gardien. En raison du fair-play financier, le promu n’a par ailleurs pu inscrire aucune des ses recrues depuis le début de l’été.

Une situation alarmante à laquelle le club tente de remédier à temps. Il faut dire qu’elle s’est déjà améliorée, alors que l’entraîneur Julián Calero Fernández ne pouvait compter que sur trois éléments il y a encore deux jours. « Les documents sont en cours de mise à jour avec la ligue. Il n’y a aucun problème et d’ici la fin de la semaine, toute l’équipe sera inscrite pour le match de samedi », assurait alors une source du club à Marca.

Et après, le PSG se plaint de sa préparation tronquée.

