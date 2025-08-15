S’abonner au mag
  • Espagne
  • Levante

Levante ne compte que dix joueurs inscrits à la veille de son entrée en lice en Liga

TB
Levante ne compte que dix joueurs inscrits à la veille de son entrée en lice en Liga

Vous avez dit situation urgente ?

À moins de 48h de ses débuts en Liga, ce samedi soir face au Deportivo Alavès (21h30), Levante n’est pour l’heure pas en capacité d’aligner une équipe complète. En effet, le club de Valence ne compte que dix joueurs inscrits sur le site de la Liga… et aucun gardien. En raison du fair-play financier, le promu n’a par ailleurs pu inscrire aucune des ses recrues depuis le début de l’été.

Une situation alarmante à laquelle le club tente de remédier à temps. Il faut dire qu’elle s’est déjà améliorée, alors que l’entraîneur Julián Calero Fernández ne pouvait compter que sur trois éléments il y a encore deux jours. « Les documents sont en cours de mise à jour avec la ligue. Il n’y a aucun problème et d’ici la fin de la semaine, toute l’équipe sera inscrite pour le match de samedi », assurait alors une source du club à Marca.

Et après, le PSG se plaint de sa préparation tronquée.

La belle somme récoltée par Levante pour les victimes des inondations avec un maillot spécial

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine