Pronostic Las Palmas Girona : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona enchaîne face à Las Palmas

Que c’est dur pour Las Palmas en cette année 2024 ! Alors qu’elle avait réalisé une première partie de saison correcte, la formation canarie s’est ensuite complétement écroulée, lui rappelant rencontre après rencontre son statut de promu cette année. Les Jaunes n’ont connu que 2 fois le succès lors de leurs 16 dernières rencontres toutes compétitions confondues, prenant par ailleurs la porte en Coupe du Roi dès les 16es de finale. Pire encore, Las Palmas n’avait plus inscrit le moindre but lors de ses 4 derniers matchs de Liga, soit un total de 360 minutes, avant de rompre cette série lors de la défaite subie face au Celta Vigo le week-end dernier (4-1). Probablement sauvée grâce à ses résultats en 2023, la formation canarie tentera de trouver un nouvel élan en cette fin de saison, afin de préparer au mieux une deuxième saison d’affilée dans l’élite espagnole.

Alors qu’il n’avait subi qu’une seule petite déconvenue (face au Real Madrid) lors de la première partie de saison, occupant d’ailleurs le trône espagnol de longues semaines, le club de Gérone semble avoir logiquement lâché du lest depuis quelques semaines. En effet, les hommes de Michel ont subi 6 revers sur leurs 12 derniers matchs, laissant notamment des points filer face à Getafe (1-0), Majorque (1-0) et plus récemment sur le terrain de l’Atlético Madrid (3-1). Quoi qu’il en soit, cela n’enlève rien à l’immense saison réalisée par les Catalans, qui peuvent déjà se targuer d’avoir largement dépassé leur record de points en Liga, comme de leur 3e place et la large avance qu’ils ont creusé sur leur premier poursuivant (7 points). Ils devraient, sauf naufrage, connaître pour la première fois le saveurs d’une compétition européenne l’an prochain. Défaits sur leurs 4 dernières rencontres disputées à l’extérieur mais beau vainqueur la semaine passée face à Cadiz (4-1), la formation devrait enchaîner face à un adversaire malade.

