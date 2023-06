Pronostic Alaves Levante : Analyse, cotes et prono du barrage de Liga

Levante prend une option sur la montée à Alaves

Toutes les deux reléguées de Liga l’an passé, les deux équipes se disputent le dernier ticket permettant de retrouver l’élite. Alaves a fini la phase régulière à la 4e place du classement avec un petit point de retard sur son adversaire du jour. Le Deportivo peut regretter une baisse de régime en fin de saison. En effet, les Basques n’ont gagné qu’à 2 reprises lors des 8 dernières journées et ont laissé échapper l’accession directe en Liga. Après avoir digéré cette déception, ils ont confirmé leurs légères difficultés actuelles lors du 1er tour des barrages. Tenu en échec à Eibar lors du match aller (1-1), Alaves a en revanche profité de l’appui de ses supporters pour s’imposer au retour (2-0).

A l’issue de la phase régulière, Levante a dû se contenter de la 3e place du classement et a manqué de peu la promotion directe (même nombre de points que le 2e). Qualifiés pour les barrages, les Valencians n’ont eu aucun mal à se défaire d’Albacete au tour précédent (6-1 à l’issue des matchs aller-retour). Ils ont ainsi engrangé un maximum de confiance avant de prendre part à cette finale. Durant la saison régulière, Levante a fait état de sa supériorité sur Alaves en s’imposant au Pays Basque tout d’abord (0-2) et à domicile fin avril (2-0). Ainsi, les visiteurs devrait être capables d’accrocher un bon résultat dans ce match aller qui pourrait s’avérer cadenassé. En effet, les deux formations pourraient en garder sous la pédale afin de garder toutes leurs chances de montée. Dans ce contexte, Alaves et Levante pourraient se neutraliser à l’issue du premier acte.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

