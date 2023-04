Luca Zidane : « Quand certains viennent me parler de ma carrière, ils me parlent de mon père »

Ce n’est pas toujours simple d’être le fils d’une star.

C’est le constat que pose Luca Zidane, second héritier de « Zizou », pour le média en ligne espagnol Relevo. Le portier de 24 ans, formé au Real et qui défend cette saison les couleurs d’Eibar – l’actuel leader de la deuxième division espagnole –, raconte les attentes parfois démesurées qui pesaient sur lui simplement parce qu’il s’appelait Zidane. « Certains pensent que c’est quelque chose de positif, mais ce n’est pas le cas. J’aimerais que le monde du football me voie comme Luca, qu’ils jugent les matchs que je fais, qu’ils ne cherchent pas plus loin et qu’ils ne me comparent pas. (…) Je suis plus exposé que les autres joueurs à cause du nom que je porte. (…) Ce n’est pas facile à gérer. D’un côté je suis très fier d’être son fils et de ce qu’il a accompli. Mais c’est vrai que quand certains viennent me parler de ma carrière… ils me parlent de mon père. »

C’est ce qu’on appelle le syndrome Luke Skywalker dans le jargon.