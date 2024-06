Antoine Griezmann réaffirme son envie de jouer en MLS

Tout ça pour s’asseoir à la table de Lionel Messi.

Si ce n’est pas encore pour cet été, Antoine Griezmann sait déjà où il souhaite aller quand l’heure sera venue de quitter l’Atlético de Madrid : « La MLS, ça donne envie, ça fait rêver, a confié le milieu de terrain tricolore ce dimanche à Téléfoot. Je suis à l’Atlético, je suis bien, j’y suis bien, j’ai fait une très bonne saison. J’espère gratter quelque chose l’année prochaine avec un trophée, donc on a le temps. » Grizou sait déjà que les Colchoneros devraient être sa dernière famille en Europe : « Je suis bien là-bas, j’adore le coach, le club, et c’est l’objectif ultime pour moi de remporter quelque chose avec ce club. »

À quelques jours du début de l’Euro, le vice-capitaine des Bleus a également été interrogé sur son rôle au sein de cette équipe de France, à commencer par son repositionnement au milieu de terrain. « Ce qui me plaît le plus ? De toucher le ballon, pouvoir donner à mes attaquants et aider défensivement après. J’aime bien voir ce qu’il se passe sur le terrain tactiquement, pour faire mal à l’adversaire, et c’est ce que j’essaye de faire. »

C’est sûr que rejoindre la MLS est la meilleure option pour pouvoir s’enquiller un maximum de matchs NBA.

