Remplaçant, Matthijs de Ligt confie avoir recours à un psychologue

Barré par Virgil van Dijk et Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt n’est pas titulaire dans la défense des Pays-Bas en ce début d’Euro. Un an et demi après la Coupe du monde, où il avait été titulaire lors du premier match avant de ne jouer qu’une minute sur le reste du tournoi, le Batave n’est toujours pas dans son assiette. Au point qu’il a avoué ce dimanche dans une interview pour le média AD que son statut de remplaçant l’a poussé à consulter un psychologue.

« Ces moments peuvent être difficiles, et en en discutant vous rendez les choses plus légères, et vous pouvez garder votre énergie pour jouer plutôt que de la gaspiller dans ces pensées », a-t-il expliqué. Il a également admis que « bien sûr, vous êtes aussi content (de la victoire) en étant remplaçant, mais vous l’êtes un peu moins que si vous y aviez participé vous-même ». Mais le jeune marié se veut confiant : « J’ai aussi le sentiment qu’il va se passer quelque chose dans ce tournoi qui me permettra d’être encore important. C’est pour cela que je fais de mon mieux pendant l’entraînement et que j’essaie toujours d’être autant en forme que possible ».

