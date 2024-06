De Ligt s’est marié juste avant l’Euro

Rien à voir avec les bagues des Anglais.

Matthijs de Ligt et AnneKee Molenaar se sont mariés juste avant l’Euro. L’international néerlandais a profité du seul jour de congé accordé aux joueurs des Pays-Bas pour épouser sa fiancée. Le joueur de 24 ans s’est lié avec la mannequin et influenceuse dans son village de Broek, au nord des Pays-Bas, le lendemain de la victoire néerlandaise face au Canada (4-0). De Ligt y avait joué 71 minutes. « Avec l’Euro en Allemagne cet été, il était impossible de prévoir un gros mariage. Mais on voulait officialiser notre relation et devenir femme et mari ! », explique le défenseur central sur sa page Instagram.

Une coupe de champagne et hop, sur le terrain face à la Pologne dimanche.