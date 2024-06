Les Pays-Bas transforment le Canada en sirop d'érable

Pays-Bas 4-0 Canada

Buts : Depay (50e), Frimpong (57e), Weghorst (63e) & Van Dijk (83e)

Un match amical, aucune amitié.

Pour le premier de leurs deux matchs amicaux avant l’Euro, les Pays-Bas ont surclassé le Canada ce jeudi soir (4-0). Si le score était encore nul et vierge à la pause, les coéquipiers de Jonathan David et Alphonso Davies ont ensuite pris une tornade avec des réalisations de Memphis Depay (50e) et Jeremie Frimpong (57e), puis des entrants Wout Weghorst (63e) et Virgil van Dijk (83e).

<iframe loading="lazy" title="Euro 2024 : Les Pays-Bas, futurs adversaires des Bleus, étrillent le Canada 4-0 en amical" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/F95p0UCS6tU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Les Bleus affronteront les Canadiens en amical dimanche. Puis les Néerlandais en phase de groupes de l’Euro le 21 juin.

Ronald Koeman a fait son choix pour le gardien des Pays-Bas