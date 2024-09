Mondial U20 : Les Bleuettes rattrapées par le Canada dans un match fou

France 3-3 Canada

Buts : Scannapieco (8e, 48e) et Diaz (67e) pour la France // Rose (4e), Markesini (22e) et Chukwu (84e) pour le Canada

Les Bleuettes assurent le show.

Pour son entrée en lice dans sa Coupe du monde U20 disputée en Colombie, la troupe de Sandrine Ringler n’a pu faire mieux qu’un match nul spectaculaire contre le Canada (3-3) au stade Atanasio-Girardot de Medellín. Rapidement menées (4e), les Bleuettes ont profité d’une belle cagade de la portière canadienne pour revenir une première fois au score avec une jolie finition de Dona Scannapieco (8e), qui a remis le couvert juste après la pause et s’est offert le doublé à la suite d’une mésentente dans la défense des Canucks (48e).

Les Tricolores sont ensuite passées devant grâce à une tête sur corner signée Hillary Diaz peu après l’heure de jeu, avant de se faire rejoindre sur un exploit personnel de l’entrante Annabelle Chukwu à la 84e minute. Prochaine étape mercredi contre le Brésil, qui s’est baladé contre les Fidji dans la nuit (9-0) et prend donc la première place du groupe B. Dans le même temps, le Cameroun et le Mexique se sont eux aussi neutralisés (2-2), tandis que la Colombie a soigné son entrée devant son public, en disposant de l’Australie (2-0) avec un but de l’inévitable Linda Caicedo.