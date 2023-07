Linda Caicedo, taille patron

Ce dimanche 30 juillet 2023, plus de 40 000 personnes ont pu admirer le récital de Linda Caicedo face à Alexandra Popp et consorts. Une nouvelle performance XXL, qui vient confirmer toutes les attentes pesant sur ses épaules depuis ses premières apparitions en sélections jeunes avec la Colombie. Un talent brut, mais qui a aussi connu des problèmes de santé importants à peine sortie de l’enfance.

Habileté, vitesse, technique fine : sa partie face à l’Allemagne a montré toute l’étendue de son talent. Une performance qui devrait persuader les dernières personnes n’ayant pas encore entendu parler du phénomène d’accrocher le wagon, comme en témoigne le but qu’elle a inscrit face à la Mannschaft. Tout y est : le génie tactique qui lui permet d’éliminer deux joueuses sur un double contact et un enroulé soyeux que Mary Frohms a été obligée d’admirer depuis sa ligne de but, le cuir venant se loger dans sa lucarne droite. L’un des plus beaux buts de ce début de compétition, à n’en pas douter. Son CV est déjà bien rempli, à un âge où il est encore rare de performer dans la durée pour un joueur ou une joueuse de football. Depuis ses débuts dans le monde professionnel en 2019, elle a connu trois clubs : l’América de Cali puis le rival historique le Deportivo Cali, avant de s’envoler pour l’Espagne et le Real Madrid le 24 février dernier après avoir soufflé sa dix-huitième bougie.

Une nouvelle étape loin, bien loin d’impressionner la numéro 18 des Cafeteras : depuis son arrivée dans la capitale espagnole, elle a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives en dix matchs sous la tunique merengue. Sa saison a donc été bien remplie en club, mais également en sélection. Même si il s’agit de sa première participation en Coupe du monde chez les A, Linda Caicedo a déjà l’expérience des Mondiaux puisqu’il s’agit de son troisième de la saison. « Crackita » – comme les médias ont commencé à la surnommer – a en effet disputé la Copa America 2022 (organisé en Colombie, et où le pays hôte sera battu in extremis par le Brésil en finale), le Mondial U20 en août 2022 (compétition où la Colombie sera à nouveau défaite par le Brésil en quarts de finale, après être sortie première de leur groupe) et enfin la Coupe du monde U17 en octobre 2022 (un tournoi prolifique pour la Colombie, le groupe de Darwin Quintero terminant à la seconde place après s’être incliné en finale face à l’Espagne). Elle a même reçu le trophée de meilleure joueuse de la compétition, après avoir inscrit quatre buts.

Une saison sans repos, donc, durant laquelle la pépite colombienne a enchaîné quatre compétitions majeures et a du s’acclimater au football espagnol tout en supportant la pression qui s’est abattue sur elle en raison de son transfert au Real Madrid. Pas anodin pour une joueuse si jeune, qui en a laissé une partie de sa santé. La première inquiétude est survenue ce jeudi 27 juillet : victime de douleurs thoraciques, la joueuse madrilène s’est effondrée à l’entraînement. Rapidement, la fédération colombienne a tenu à rassurer les observateurs en expliquant que la joueuse allait « bien ». Une amélioration qui lui a permis d’être titulaire et de faire un match référence face à la Mannschaft, mais une alerte sérieuse tout de même pour une joueuse si jeune.

Lors du match face à l’Allemagne, la joueuse s’est également allongée au sol autour de la 85e minute. Si les mines étaient graves du côté de la sélection colombienne, la numéro 18 s’est vite remise sur pied et a fini par retourner sur le terrain avant d’être remplacée par Marcela Restrepo dans le temps additionnel. Il faut dire qu’à seulement 15 ans, Linda Caicedo a surmonté un cancer des ovaires. Une maladie qui aurait, évidemment, pu la priver de son rêve de passer professionnelle. Plus de peur que de mal, finalement : traitée à temps et opérée dans la foulée, Caceido a vu sa convalescence durer trois petits mois. Reste que dans sa situation, il sera essentiel pour elle et le staff médical qui l’entoure d’en prendre soin en évitant des risques trop importants. Car la suite de sa carrière, tout le monde veut la voir.

Linda Caicedo vs Germany | #FIFAWWC

Caicedo is living up to all the hype and more. The deft touches, the understanding to initiate those combinations, the ball carrying & the take-on ability. Just phenomenal!

Simply one of the best young players I've ever seen in football. pic.twitter.com/zFDlbU9Czc

— Yash (@Odriozolite) July 30, 2023