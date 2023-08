La Colombie vient à bout de la Jamaïque

Colombie 1-0 Jamaïque

But : Usme (51e)

Le premier aura été fatal.

Imperméable depuis le début du Mondial, la Jamaïque a finalement cédé face à la Colombie (1-0) en encaissant son premier et seul but de la compétition, ce mardi en huitièmes de finale, précipitant ainsi son élimination. La première période ressemble à un combat de gladiatrices entre deux formations qui se rendent littéralement coup pour coup à l’AAMI Park de Melbourne. Si le nombre de fautes sifflées (six) ne paraît pas énorme, le jeu est très haché, soit pour un mauvais coup au visage, soit pour un excès d’engagement sur un tacle. Une agressivité qui n’amène pourtant que deux petits cartons jaunes – pour la Jamaïque – distribués juste avant la pause, et paralyse les offensives.

La partie se débride néanmoins au retour des vestiaires. Sur un centre venu de la gauche d’Ana María Guzmán, Catalina Usme profite de l’erreur d’appréciation de Deneisha Blackwood pour enchaîner un superbe contrôle avant d’ajuster Rebecca Spencer d’une frappe pied gauche (1-0, 51e). Réplique jamaïquaine immédiate : coup franc venant de la droite, sortie complètement manquée de Catalina Perez profitant à Brown dont la tête est incroyablement sauvée sur la ligne par Carolina Arias (54e). Une nouvelle tête de Drew Spence, seule au second poteau, offre quelques sueurs froides supplémentaires aux Cafeteras (82e), imitée quelques minutes plus tard par Leicy Santos, dont le coup de casque vient se fracasser sur le poteau (86e). Le score ne bouge pas et, après avoir tenu tête à la France et au Brésil, les Reggae Girlz peuvent sortir la tête haute.

L’aventure continue donc pour les Colombiennes, qui disputeront leur tout premier quart de finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre, samedi prochain.

Colombie (4-2-3-1) : Perez – Arias, Carabalí, Arias, Guzmán – Ospina, Bedoya – Ramírez, Santos (Montoya, 87e), Caicedo – Usme (Restrepo, 90e+3). Entraineur : Nelson Abadía.

Jamaïque (4-1-4-1) : Spencer – Wiltshire (Matthews, 84e), Swaby, Swaby, Blackwood – Sampson (McNamara, 79e) – Van Zanten (Primus, 46e), Spence, Brown (Simmonds, 84e), Carter (Cameron, 67e) – Shaw. Entraineur : Lorne Donaldson.

Pronostic Colombie Jamaïque : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la Coupe du monde féminine