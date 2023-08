Tenu en échec par la Jamaïque, le Brésil éliminé

Le Melbournerectangularstadiumço.

Battues par la France samedi dernier (2-1), les Brésiliennes, à moins d’une déroute des Bleues face au Panama, devaient absolument battre la Jamaïque ce mercredi, à l’occasion de la dernière journée de la phase de poules. Ultra-dominatrice, la Seleção n’a toutefois pas su faire sauter le très solide verrou jamaïcain et a dû concéder le nul, 0-0, à Melbourne. Un score vierge synonyme d’élimination pour les Auriverdes et de qualification en huitièmes de finale pour les Jamaïcaines, qui participent seulement au deuxième Mondial de leur histoire.

