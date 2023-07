La Jamaïque vient à bout du Panama

Panama 0-1 Jamaïque

But : Swaby (56e) pour les Reggae Girls

La Jamaïque continue de jouer les trouble-fête !

Quelques jours après avoir tenu tête aux Bleues, les Jamaïcaines ont encore fait une belle impression ce samedi après-midi en dominant le Panama au HBF Park de Perth (0-1). Globalement au-dessus et plus entreprenantes, les joueuses de Lorne Donaldson ont d’abord été longtemps frustrées par un manque d’efficacité, à l’image notamment de Drew Spence, qui a trouvé la barre quelques instants avant la mi-temps. Yenith Bailey, la gardienne panaméenne qui était milieu de terrain de formation, a été impériale pendant le premier acte.

Mais au retour des vestiaires, la Jamaïque a encore accéléré la cadence, les espaces se sont ouverts et le côté gauche a des ravages. L’ouverture du score est arrivée peu avant l’heure de jeu, d’une jolie tête décroisée d’Allyson Swaby à la suite d’un corner (0-1, 56e). Délivrées par ce but difficile à inscrire en l’absence de Khadija Shaw, les Reggae Girls ont ensuite été très peu inquiétées, les Panaméennes un cran en-dessous physiquement. Dans le temps additionnel, l’arbitre a désigné le point de penalty en faveur de la Jamaïque en raison d’une main dans la surface, avant de revenir sur sa décision en allant consulter l’écran de la VAR. Le ciseau acrobatique de Martha Cox en guise d’ultime tentative n’y a rien changé, et le Panama doit déjà quitter la compétition.

La dernière journée de cette poule mercredi prochain risque d’être mouvementée.

Panama (5-4-1) : Bailey – Castillo, Natis, Baltrip-Reyes (Jaen, 87e), Pinzon, Salazar (Quintero, 46e) – Cedeno Coba, Cedeno (Riley, 65e), Gonzalez (Montenegro, 78e), Cox – Tanner. Sélectionneur : Ignacio Quintana.

Jamaïque (4-3-3) : Spencer – Cameron (Wiltshire, 87e), C. Swaby, A. Swaby, Blackwood – Primus (McNamara, 87e), Sampson, Spence – Brown (Washington, 80e), McKenna (Simmonds, 80e), Carter (Matthews, 65e). Sélectionneur : Lorne Donaldson.

