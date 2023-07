La France domine le Brésil

France 2 – 1 Brésil

Buts : Le Sommer (17e) et Renard (83e) pour les Tricolores // Debinha (58e) pour la Seleção

Après son match nul face à la Jamaïque, la France était dans l’obligation de réagir face au Brésil dans le choc de la deuxième journée de la phase de poules. Le retour de Selma Bacha ainsi que la titularisation de Kenza Dali auront été bénéfiques pour le jeu tricolore. Surtout, les vieilles gloires Eugénie Le Sommer et Wendie Renard ont rappelé qu’elles étaient les taulières en marquant chacune leur tour pour faire tomber le Brésil (2-1) et prendre, au moins provisoirement, la première place du groupe et une option sur la qualification pour les huitièmes de finale.

La France à l’abordage

Contrairement au match précédent, la France attaque fort en première période avec beaucoup de vitesse et d’intensité pour proposer des mouvements offensifs de qualité afin de déstabiliser les Brésiliennes. Les Bleues ont allumé la première mèche avec la frappe d’Eve Perisset, titulaire sur l’aile droite, mais celle-ci est passée assez nettement au-dessus (7e). La France accule le Brésil dans sa surface et s’offre la première occasion franche de la partie avec Eugénie Le Sommer qui a parfaitement repris le ballon déposé par Kenza Dali, avant de voir Leticia sortir une superbe parade pour détourner le ballon en corner (13e). Quatre minutes plus tard, la délivrance arrive logiquement : un service cinq étoiles de Sakina Karchaoui pour Diani qui remise de la tête pour Le Sommer, dont le coup de casque décroisé trompe la portière brésilienne (1-0, 17e). Une belle récompense pour les Françaises, supérieures à leurs adversaires dans ce premier acte, même si les Auriverdes ont misé sur quelques coups de pied arrêtés pour tenter d’inquiéter les Bleues.

Les taulières au rendez-vous

La pause a fait du bien aux Brésiliennes qui reviennent des vestiaires avec de bien meilleures intentions. De son côté, la France retombe dans ses travers défensifs. Après dix premières minutes équilibrées, la Seleção se procure deux occasions coup sur coup. Après un centre venu de la droite, Debinha et Kerolin se gênent dans la surface et ne parviennent pas à reprendre le ballon, alors que l’axe avait été déserté par la défense tricolore (58e). Sur l’action suivante, le Brésil parvient à égaliser grâce à Debinha, délestée de tout marquage, pour ajuster Pauline Peyraud-Magnin (1-1, 58e). Une égalisation qui emballe la partie : les Françaises et les Brésiliennes cherchent à faire la différence pour ramasser les trois points. À ce petit jeu, la bande d’Hervé Renard est la meilleure, et les Bleues reprennent l’avantage grâce à… Wendie Renard, à la réception d’un corner de Bacha au second poteau pour placer une tête lobée victorieuse (2-1, 83e). De la joie puis de la tension, à l’image de Renard, très agité sur son banc, mais surtout soulagé et souriant au bout des sept minutes de temps additionnel. Oui, la France est la bête noire du Brésil. Surtout, elle a lancé sa Coupe du monde et peut entrevoir les huitièmes de finale.

France (4-4-2) : Peyraud-Magnin – Perisset, Lakrar, Renard, Karchaoui – Dali, Geyoro, Toletti, Bacha – Diani (Le Garrec, 87e), Le Sommer (Becho, 65e). Sélectionneur : Hervé Renard.

Brésil (4-4-2) : Leticia – Tamires, Rafaelle, Lauren, Antonia (Monica, 86e) – Adriana (Bia Zaneratto, 80e), Luana, Kerolin, Borges (Vitoria, 86e) – Debinha (Marta, 86e), Geyse (Andressa, 61e). Sélectionneuse : Pia Sundhage.

