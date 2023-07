La France se heurte à la Jamaïque pour son entrée en lice

France 0-0 Jamaïque

Expulsion : Shaw (90e+1) pour les Reggae Girls

Un Sydney Football Stadium en ébullition, une équipe de Jamaïque avec laquelle elles n’avaient jamais croisé le fer et Hervé Renard paré de son éternelle chemise blanche : voilà pour le théâtre de l’entrée en lice des Bleues dans cette Coupe du monde. Bousculées en début de partie, les Bleues ont eu besoin de temps pour réussir à mettre en place leur jeu. Avant de laisser filer les opportunités qui se sont présentées à elle, concédant finalement un match nul et vierge qui ne fait pas vraiment leurs affaires dans ce début de tournoi. Rendez-vous samedi prochain face au Brésil pour tenter de faire un pas vers les huitièmes de finale.

À la dure

Alignées en 4-4-2 pour l’occasion, c’est timidement que les Bleues entament ce premier match de leur Mondial. Majri propose une première alerte sur coup franc (10e), mais les protégées d’Hervé Renard peinent face au défi physique imposé par les Reggae Girls. En pointe, l’ancienne Bordelaise Khadija Shaw est un poison de tous les instants pour la défense française, qui doit s’employer pour contenir les transitions adverses. Trouvée sur la droite de la surface, Diani propose une frappe au sol repoussée par Spencer, avant que Renard ne menace sur le corner consécutif (36e). Les demi-finalistes du dernier Euro montent peu à peu en puissance, même si Shaw envoie un missile sur coup franc qui rase le montant de Peyraud-Magnin (41e). Le plus gros frisson de ce premier acte est finalement l’œuvre de Kadi Diani, dont la tentative contrée est à quelques centimètres de terminer sa course au fond des filets (45e+5).

Ça pousse, ça pousse

La maîtrise tricolore se poursuit après la pause, mais Diani ne parvient pas à cadrer sa tête au second poteau (54e). Les Jamaïcaines sont plus souvent en retard dans les duels et accumulent les fautes. Dans la foulée d’un corner, Toletti s’emmène parfaitement le cuir, mais envoie sa demi-volée en tribunes (58e). Diani n’est, elle, toujours pas en réussite quelques instants plus tard, toujours du crâne sur un très bon centre de Dali, tout juste entrée en jeu (67e). Sous la pluie, Le Sommer ne parvient pas à faire danser la défense adverse et ne peut tromper Spencer en angle fermé (76e), faisant grimper d’un petit cran le niveau de frustration dans les rangs bleus. Diani, encore et toujours de la tête, heurte enfin la transversale à bout portant sur une offrande de Becho (90e), tandis que Shaw récolte un deuxième jaune pour un tacle non maîtrisé sur Renard (90e+1) et manquera cruellement à son équipe face au Panama. Au cœur de dernières minutes étouffantes, les Bleues poussent, mais en vain.

France (4-4-2) : Peyraud-Magnin – Lakrar, Renard, Cascarino, Karchaoui – Mateo (Dali, 66e), Geyoro, Toletti, Majri (Becho, 66e) – Diani, Le Sommer. Sélectionneur : Hervé Renard.

Jamaïque (4-4-2) : Spencer – Wiltshire, C. Swaby, A. Swaby, Blackwood – Matthews (Solaun, 70e), Spence, Sampson, Brown – Primus (Washington, 70e), Shaw. Sélectionneur : Lorne Donaldson.

