Les Bleues renversent le Brésil et enchaînent avant l’Euro

France 3-2 Brésil

Buts : Geyoro (45e, 56e) et Katoto (76e) pour les Bleues // Luany (7e), Kerolin (12e) pour la Seleçao

Pour son dernier match amical avant l’Euro (2-27 juillet), l’équipe de France féminine est parvenue à battre le Brésil malgré un début de rencontre catastrophique ce vendredi au stade des Alpes de Grenoble (3-2). Cette répétition générale avait forcément un goût de revanche, un peu moins d’un an après que la Seleçao ait mis fin aux rêves des Bleues lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Les Tricolores peuvent être fières de leur capacité de réaction.

Douchée d’entrée

Tout a commencé de la pire des manières pour les joueuses de Laurent Bonadei. Alors que l’on joue seulement la 7e minute de jeu, Luany, délicieusement lancée en profondeur par Kerolin, trompe Pauline Peyraud-Magnin d’une belle frappe croisée (0-1). Les Bleues n’avaient pas pris le moindre but depuis six rencontres. Le cauchemar ne fait que commencer, puisque dans la foulée, les Brésiliennes vont faire le break : suite à un mauvais alignement de la défense tricolore, Kerolin, trouvé dans l’axe, fusille la portière française, impuissante (0-2, 12e). Piquées, les Bleues tentent de réagir, à l’image de la frappe lointaine mais ratée de Sandy Baltimore (16e). Le Brésil reste menaçant, notamment par l’intermédiaire de l’intenable Kerolin, dont la frappe est parfaitement détournée par la gardienne tricolore (23e). Plus entreprenantes au fur et à mesure du premier acte, les Tricolores parviennent tout de même à réduire l’écart juste avant la mi-temps. Suite à une centre de Baltimore, Kadidiatou Diani trouve le montant à bout portant avant que Grace Geyoro ne marque dans le but vide (1-2, 45e). Et l’espoir renaît.

#Football |🇫🇷⚡️🇧🇷 LA REMONTADA DES BLEUES ! Après un sublime travail de Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Katoto donne l'avantage à l'équipe de France (3-2) ! Quel match 🤯 📺 Suivez le direct : https://t.co/d3QDn9fZew pic.twitter.com/ppn77m2e92 — francetvsport (@francetvsport) June 27, 2025

L’heure de la révolte

Relancées, les Bleues souffrent d’abord au retour des vestiaires avant de bénéficier d’un petit coup de pouce du destin : suite à un contre favorable, Geyoro tente sa chance aux abords de la surface adverse et tire sur Duda Sampaio, qui trompe Lorena, prise à contre-pied (2-2, 56e). En injectant du sang neuf, Bonadei abat ses dernières cartes et Delphine Cascarino est à deux doigts de lui donner raison, mais son tir puissant passe à quelques centimètres des cages de Lorena (72e). Les situations se multiplient, et sur une percée de Cascarino, Marie-Antoinette Katoto saute plus haut que son adversaire et propulse le cuir au fond des filets pour permettre aux Bleues de prendre l’avantage (3-2, 76e). Le Brésil ne lâche rien, mais Peyraud-Magnin réalise de nouveaux arrêts décisifs sur Duda Sampaio (80e) et Gutierres (90e+4). Le score n’évoluera plus. Avec cette huitième victoire consécutive en 2025, l’équipe de France enchaîne, sans pour autant totalement se rassurer, avant son entrée en lice dans l’Euro féminin le 5 juillet prochain face à l’Angleterre.

France (F) (4-3-3) : Peyraud-Magnin – De Almeida, Lakrar (Sombath, 67e), Samoura, Bacha – Geyoro, Toletti, Kachraoui (N’Dongala, 88e) – Diani (Cascarino, 67e), Mateo (Katoto, 46e), Baltimore. Entraîneur : Laurent Bonadei.

Brésil (F) (3-5-2): Lorena – Mariza, Haas, Fê Palermo – Luany, Duda Sampaio, Marta, Angelina, Yasmim – Garbelini, Kerolin. Entraîneur : Arthur Elias.

