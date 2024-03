Mason Greenwood pourrait connaître une nouvelle sélection

Un recyclage qui n’en finit pas.

Le sélectionneur de la Jamaïque Heimir Hallgrímsson a déclaré vouloir de Mason Greenwood dans son équipe, pour laquelle il peut jouer grâce à son père. La flexibilité des règles de la FIFA pourrait permettre un tel « transfert », alors que l’attaquant a disputé un total de douze minutes avec l’équipe d’Angleterre. Hallgrímsson voit déjà en lui le nouveau leader de sa sélection, qui ambitionne de se qualifier à la Coupe du monde 2026.

D’après The Athletic, celui qui avait porté l’Islande en quarts de finale de l’Euro 2016 semble prêt à lui offrir une nouvelle opportunité : « Jésus-Christ a dit que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre. Quoi qu’il se soit passé, tout le monde mérite au moins une seconde chance. » Si les poursuites pour violences conjugales et viol visant l’Anglais avaient été abandonnées en 2022, son club de Manchester United avait annoncé à la suite d’une enquête interne qu’il ne rejouerait plus pour les Red Devils, l’envoyant dans la foulée en prêt à Getafe.

On ne risque pas non plus de le revoir avec l’Angleterre de Jude Bellingham.

Mason Greenwood aurait demandé que l’enquête qui vise Jude Bellingham soit abandonnée