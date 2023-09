Vingt mois après son dernier match officiel, Mason Greenwood retrouve les terrains avec Getafe

Mason à la maison.

Exfiltré par Manchester United, Mason Greenwood a été envoyé en prêt du côté de Getafe. L’Anglais a étrenné ses nouvelles couleurs ce dimanche devant ses supporters, au Coliseum Alfonso Pérez, contre Osasuna. L’Anglais est sorti du banc à la 77e minute, sous les applaudissements, alors que le score était de 2-2. Les Azulones ont réussi à arracher la victoire neuf minutes plus tard. Greenwood a apporté sa pierre à l’édifice en provoquant un corner, et Nemanja Maksimović a scoré le but décisif dans la foulée (3-2). Le club de la banlieue de Madrid s’installe ainsi dans le top 10 avec sept points en cinq journées. Greenwood n’avait plus participé au moindre match officiel depuis le 22 janvier 2022, quand il évoluait encore chez les Red Devils, avant de se faire suspendre.

