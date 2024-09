Getafe fait match nul face à Leganés et n’a toujours pas gagné en Liga

Getafe 1-1 Leganés

Buts : Saenz (76e) pour Leganés // Borja Mayoral (83e, sp) pour Getafe.

Le derby de Madrid, le vrai.

Avant que l’Atlético de Madrid ne se déplace au Rayo Vallecano ce dimanche soir (21h), le premier des deux derbys madrilènes du jour a vu Getafe et Leganés faire match nul (1-1). Tout s’est décanté en seconde période, après l’entrée en jeu de Sébastien Haller, qui disputait ses premières minutes de la saison. Le bien nommé Jorge Sáenz de Miera Colmeiro a catapulté d’un high kick un joli coup franc lointain de Roberto Lopez.

Six minutes plus tard, l’ancien Madrilène Borja Mayoral remettait les compteurs à zéro sur penalty. Getafe n’a toujours pas gagné cette saison, et stagne à la 18e place.

Cruce de mensajes en el derbi. Tifo de @UltrasGetafe: La capital del sur os saluda. Pancarta de @Ghetto28Ultras: Leganés saluda a la aldea del sur.#derbi#futbol#ultras pic.twitter.com/ZbQBpVYnNP — ULTRAS 𝕳 ACCOUNT OF (@UltrasAccountOF) September 22, 2024

Va falloir Ge-taffer.

