De Zerbi valide la réaction de Greenwood contre Nantes

Lundi 04 Novembre

Pas rancunier.

Dimanche dernier, Mason Greenwood était passé complètement au travers du Classique, remporté largement par les Parisiens au Vélodrome (0-3). À l’issue de la rencontre, Roberto De Zerbi n’avait pas épargné son joueur star, remplacé à la mi-temps : « Je n’ai pas aimé la façon dont il a joué. » Attendu au rebond à Nantes, l’Anglais a parfaitement répondu aux critiques, grâce à une performance aboutie et au but libérateur sur une très belle frappe croisée du gauche (1-2).

« Ce soir, je n’ai pas été surpris »

Une soirée dont pouvait, cette fois-ci, se satisfaire son entraîneur. « J’ai été surpris par Greenwood la semaine dernière car il n’avait pas bien joué, rappelait tout de même l’Italien. Ce soir, je n’ai pas été surpris par Greenwood. Avant tout, c’est un super gars. Il est très engagé et donne toujours tout ce qu’il a. C’est un joueur très fort et qui fait la différence pour l’OM. » En effet, malgré une période de disette, l’ancien Mancunien a inscrit son septième but en dix rencontres dans l’élite.

Ça valait bien une célébration à la Stephen Curry.

