La mise au point de Roberto De Zerbi sur ses relations avec Jean-Pierre Papin

L’extincteur est de sortie.

La situation s’est tendue cette semaine au sein de l’Olympique de Marseille, alors que Jean-Pierre Papin s’est exprimé sur ses désaccords avec le patron de l’équipe Pro 2, Ali Zarrak. Pour autant, l’ancienne gloire du club assure avoir de bonnes relations avec Roberto De Zerbi, une version corroborée par le technicien italien ce vendredi devant la presse. « Ces derniers jours, j’ai été un peu au cœur de discussions qui concernaient Jean-Pierre Papin. Je m’excuse de ne pas parler votre langue, mais je vais essayer d’être le plus précis possible, car je tiens à dire que cela est absolument faux. Ce sont des propos complètement inventés. J’ai toujours eu un très bon rapport avec Jean-Pierre Papin », a tenu à mettre au clair l’entraîneur phocéen à deux jours du déplacement à Nantes.

« Honnêtement, je suis tombé des nues quand j’ai entendu parler de ça, et quand on m’en a parlé. Je trouve ça assez irrespectueux d’avoir écrit ce genre de propos, a poursuivi l’ancien coach de Brighton. Je pense qu’il est justifiable d’écrire que l’OM joue mal, que l’OM n’est pas premier au classement, ou que nous avons mal joué contre le PSG ou Strasbourg. Mais moi, en tant que personne, je pense n’avoir rien fait pour mériter de me retrouver au cœur de polémiques de ce genre. »

Rebond attendu à Nantes

Largement battu dans le Classique, l’OM se sait particulièrement attendu, dimanche soir à Nantes. Mais pas question pour De Zerbi de tirer la sonnette d’alarme. « Je pense que tous mes joueurs respectent le maillot de l’OM, je suis prêt à mettre ma main au feu là-dessus. On peut rater un match et mal jouer mais je ne remets pas en cause leur respect pour le club, a-t-il assuré. Il faut l’emporter comme pour tous les matchs afin de rester en haut du classement et continuer notre chemin. (…) Travailler à l’OM c’est un privilège et ça ne doit pas mettre une pression supplémentaire. »

Sinon c’est plus vraiment Marseille, bébé.

