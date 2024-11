Jean-Pierre Papin s’exprime sur les conflits au sein de l’OM

Pas vraiment l’idée que l’on se fait d’une papinade.

La situation se tend au sein de l’organigramme de l’Olympique de Marseille. En conflit avec le directeur de l’équipe Pro 2 Ali Zarrak (lequel avait eu une altercation avec Chancel Mbemba au cour de l’été), Jean-Pierre Papin s’est exprimé sur la situation dans La Provence. « J‘ai un problème avec une certaine personne et je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes cinq remplaçants, fustige l’entraîneur de l’équipe réserve.Tout est cloisonné. La Pro 1 ne peut pas venir en Pro 2 sans passer par cette personne, et moi je ne peux pas aller voir la Pro 1 sans passer par lui. Excusez-moi, mais je ne dois avoir besoin de personne pour aller voir un entraîneur. (…) Ça ne peut plus durer. Je ne peux pas vivre comme ça toute ma vie. »

Des menaces contre Papin

Interrogé pour savoir s’il faudra choisir entre lui et Zarrak, proche de Mehdi Benatia, Papin répond : « C‘est dans cet esprit qu’il faut voir les choses. (…) Je voulais faire cette mise au point car j’ai l’impression que ça devient presque ma faute. » L’ancien légende du club affirme également avoir été menacé pas deux hommes à moto, sans savoir si cet épisode est lié au club. Pour autant, il assure avoir toujours une bonne relation avec Pablo Longoria, comme Roberto De Zerbi : « Parfois, en lisant la presse, j’ai l’impression que j’ai des soucis avec tout le monde. Mais je n’ai aucun problème avec Pablo (Longoria). Quand j’ai besoin de le voir, je le vois. »

Cette fois c’est sûr : la période idyllique de la fin d’été est terminée sur la Canebière.

