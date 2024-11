Des chants homophobes lors de Saint-Étienne-Strasbourg, le secrétaire d’État interpelle la LFP

AT le Lundi 04 Novembre à 11:00 Article modifié le Lundi 04 Novembre à 12:38

Pas très efficaces, les menaces de Retailleau.

Ce samedi soir, pendant que les Stéphanois étaient en train de battre Strasbourg (2-0), des chants homophobes ont été entendus à plusieurs reprises pendant la rencontre. Au lendemain du match, le collectif Rouge direct est logiquement monté au créneau pour dénoncer ces insultes. « La procédure d’arrêt de match n’a pas été appliquée », dénonce l’association dans un communiqué diffusé sur X, accompagné d’une vidéo des chants adressés aux Lyonnais par les supporters des Verts.

« La LFP doit nous expliquer pourquoi le match n’a pas été interrompu »

« Nous demandons au ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau et au ministre des Sports Gil Avérous, ainsi qu’à la Ligue de football professionnel d’agir enfin. De nouvelles plaintes seront déposées […] contre la LFP et DAZN dès lundi », continue le collectif. Un message qui n’a pas laissé insensible Othman Nasrou, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations.

Avec @BrunoRetailleau et @GilAverous, nous avons dit aux instances du football notre détermination à faire cesser les chants homophobes. La @LFPfr doit nous expliquer pourquoi le match Saint-Etienne – Strasbourg n’a pas été interrompu.https://t.co/oNPXp1SyVQ — Othman Nasrou (@othmannasrou) November 3, 2024

Sur son compte X, le politique pointe la responsabilité sur la LFP : « Avec Bruno Retailleau et Gil Avérous, nous avons dit aux instances du football notre détermination à faire cesser les chants homophobes. » Il signale également que « la LFP doit nous expliquer pourquoi le match Saint-Étienne – Strasbourg n’a pas été interrompu. »

Les politiques dans toute leur splendeur.

Saint-Étienne s’offre Strasbourg