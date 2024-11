Saint-Étienne s'offre Strasbourg

Saint-Étienne 2-0 Strasbourg

Buts : Nadé (51e) et Sissoko (78e) pour Sainté // pour Strasbourg

Qui c’est les plus forts ? Évidemment, c’est les Verts.

Barragiste au coup d’envoi de cette 10e journée, Saint-Étienne sera peut-être du bon côté de la zone dimanche soir. En attendant, les Verts sont sortis provisoirement de la zone rouge après leur victoire solide contre Strasbourg à Geoffroy-Guichard (2-0).

Incapables de gagner à l’extérieur cette saison, les Alsaciens avaient toujours marqué au moins un but à chaque rencontre. Sauf que pour continuer cette belle série il aurait fallu viser le cadre lors des nombreux contres qu’ils ont eu à jouer à l’image de cette frappe trop croisée de Diego Moreira (36e). Ou il aurait fallu que Gautier Larsonneur n’aille pas chercher la frappe de Sebastian Nanasi (57e)

Sisso K-O

Contrairement à Strasbourg, Saint-Étienne s’est montré beaucoup plus réaliste devant le but à l’image de Mickael Nadé présent au second poteau pour reprendre une déviation de la tête sur corner de Lucas Stassin (1-0, 51e) ou d’Ibrahim Sissoko, entré en jeu quelques minutes plus tôt, qui vient inscrire le but du K-O d’une tête à bout portant (2-0, 78e). L’international malien aurait même pu s’offrir un doublé mais son coup de boule fuit le cadre (81e). Les Verts s’en remettront, ils vont dormir du bon côté du classement.

Prochain match pour Strasbourg : Monaco, meilleure défense du championnat. Pas le meilleur adversaire pour recommencer à marquer.

