Bradley Barcola se confie sur son changement de dimension

Paris s’est-il trouvé un successeur ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG est un quête d’une nouvelle individualité décisive. Et Bradley Barcola semble avoir le profil parfait. Meilleur buteur du championnat après les dix premières journées (huit buts), l’ancien Lyonnais a évolué dans son rapport au but. Quelque chose que lui a demandé Luis Enrique : « il m’a rappelé que j’étais d’abord attaquant et ce qu’on demande à un attaquant, c’est de marquer. Il fallait que je rentre ça dans mon jeu. Si je l’intégrais, il était sûr que j’allais être un très, très bon joueur. Quand j’ai abordé la saison, je me suis vraiment mis dans la tête que je devais être un buteur, plus décisif », a-t-il raconté dans une interview parue ce dimanche dans Le Parisien.

« J’étais persuadé que c’était le bon choix de signer ici, mais je ne savais pas que ça allait provoquer tout cela et être meilleur buteur du championnat n’est pas mon objectif prioritaire », a-t-il poursuivi. Beaucoup voient donc en lui le successeur de Kylian Mbappé. « Devenir une icône ? Franchement, je ne sais pas. Je me donne à fond pour Paris mais être une icône, je n’y pense pas. Je veux simplement être le meilleur, le plus régulier possible », a-t-il modestement estimé.

Ce serait un beau message que de marquer mercredi contre l’Atlético de Madrid.

