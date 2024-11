Chiffre d’affaires historique pour le PSG

Niveau oseille, le slogan « rêvons plus grand » est respecté.

Après avoir déjà explosé son record l’an dernier, passant de 654 millions d’euros pour la saison 2021-2022 à 802 millions d’euros pour 2022-2023, le chiffre d’affaires du PSG continue sa croissance. Ce lundi, le club francilien annonce un nouveau record pour la saison 2023-2024 et un peu plus de 805 millions d’euros de chiffre d’affaires. Loin des 18% de croissance annuelle moyenne depuis le rachat par QSI en 2011, mais quand même.

Troisième en Europe

En 2022-2023, le record mondial était détenu par le Real Madrid et ses 831 millions d’euros de chiffre d’affaires, juste devant Manchester City et ses 826 millions d’euros. Le champion de France complète donc le podium des gros portefeuilles européens. Par ailleurs, le PSG est valorisé à 3,9 milliards d’euros et se classe ici septième en Europe.

À défaut de titre en Ligue des champions…

