Quand le teigneux Neal Maupay chambre Nicolas Pallois

Un trashtalkeur à en faire pâlir Michael Jordan et Larry Bird.

Premier buteur pour l’OM lors du succès obtenu à Nantes (1-2), dimanche, Neal Maupay a continué de s’illustrer après la rencontre en zone mixte. À la question « le duel avec Nicolas Pallois vous a-t-il rappelé les batailles avec les défenseurs de Premier League ? », le natif de Versailles n’a pas manqué de charrier le Nantais.

« C’était une bonne soirée, tranquille »

« Non pas vraiment. Pallois, il est… c’était… non ça va. Faut lui demander à lui, moi ç’a été. J’ai juste entendu à la télé qu’il a dit que j’étais petit, mais ça ne sert à rien d’être grand et de se faire bouger tout le match. C’était une bonne soirée, tranquille. » Un peu plus tôt, Roberto De Zerbi n’a pas manqué de faire descendre la température autour de l’ancien de Brighton : « Neal Maupay ? Il a fait un grand match, mais Elye Wahi est aussi un grand joueur et il sera aussi très utile. »

Comme conscient de la propension de son attaquant à s’enflammer.

