Michel Der Zakarian raconte le tacle légendaire d’Éric Cantona

Un tacle à faire pâlir Joey Barton.

Le nouveau numéro de So Foot, à retrouver en kiosque ce jeudi, est une belle occasion de déguster un long entretien avec l’ancien entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian, réalisé quelques jours seulement avant son remerciement par Laurent Nicollin et le MHSC. Parmi les anecdotes de MDZ, celle concernant les circonstances du tacle assassin d’Éric Cantona est particulièrement savoureuse. Opposé à l’AJ Auxerre de Canto en Coupe de France 1988, Der Zakarian, alors joueur du FC Nantes, se rapproche de King Éric sur un coup franc : « On est autour du ballon, je me mouche, et ça tombe un peu sur lui, quoi. »

<iframe loading="lazy" title="Insane tackle by Eric Cantona against Zakarian" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/OhskAyWlsRg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La suite de la scène est tout simplement iconique : « Il avait pris un jaune juste avant, et là, il a dit à Robert Wurtz, l’arbitre : “Préparez le rouge parce que je vais le couper en deux.” Bah dès que j’ai eu le ballon, il est venu me découper ! » Pas rancunier envers « un gentil mec » qui deviendra par la suite son coéquipier à Montpellier, MDZ concède même en avoir rajouté sur le coup : « Ce tacle, je roule par terre, je fais du cinéma, mais en fait, j’ai rien du tout, parce que je l’ai vu arriver, j’avais anticipé. »

Jeudi 8 novembre, dites oui à Andy chez votre marchand de journaux. ➡️ S'abonner : https://t.co/aOd83gTaWJ ➡️ Version digitale : https://t.co/aWxXklCV9U pic.twitter.com/di8eptEirA — SO FOOT (@sofoot) November 4, 2024

La suite des fourberies de Michel est à retrouver chez votre marchand de journaux.

Le Havre respire et étouffe Montpellier