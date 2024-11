Deux supporters rennais condamnés à de la prison pour avoir frappé un policier

AT le Jeudi 07 Novembre à 10:56 Article modifié le Jeudi 07 Novembre à 11:10

Mauvaise action, réaction immédiate.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux supporters rennais ont été condamnés par le tribunal d’Auxerre pour des faits de violence sur un policier. Les deux hommes, chacun âgé de 25 ans, écopent d’une peine de huit mois à un an de prison. Dimanche dernier, une bagarre avait éclaté entre les ultras du club breton et les forces de l’ordre, en marge de la rencontre Auxerre-Rennes. À la suite de l’échauffourée, un policier a été victime d’une fracture du nez et d’une mâchoire déplacée.

« Ce n’est pas l’image que j’ai envie de donner d’un supporter »

L’un d’eux, accusé d’avoir fait chuter le policier au sol puis de l’avoir violemment frappé, est condamné à deux ans de prison dont un avec sursis, la partie ferme sera aménageable mais sous surveillance électronique. Le second écope de huit mois de prison, également sous surveillance électronique, pour avoir jeté une canette de bière sur le policier. Pour rappel, ce dernier avait été dans l’incapacité de travailler pendant 10 jours.

« Depuis dimanche, c’est un cauchemar, expliquait l’un d’eux lors de l’audience dans des propos rapportés par L’Équipe, présente sur place. Je me mets à sa place (de la victime principale), ce n’est pas normal. Ce n’est pas l’image que j’ai envie de donner d’un supporter. J’ai beaucoup trop à perdre. » Et le second de le rejoindre : « Je n’avais jamais mis les pieds dans une prison, c’est vraiment un choc. J’ai passé la pire nuit de ma vie. »

