Le Bayern repart de l’avant contre Benfica

Bayern Munich 1-0 Benfica

But : Musiala (67e)

Les Aigles mis en cage.

Battu lors de ses deux derniers déplacements, chez Aston Villa et le FC Barcelone, le Bayern a réussi à se remettre la tête à l’endroit en ayant raison de Benfica (1-0). Retardé de 15 minutes à cause de problèmes de transports, le match a longtemps donné lieu à un festival d’Anatoliy Trubin. Le gardien des Lisboètes s’est notamment opposé à Harry Kane (32e, 33e, 39e) et à Serge Gnabry (39e) dans une première période à sens unique (10 tirs pour le Bayern, un seul pour Benfica).

L’Ukrainien a remis ça sur le coup franc de Michael Olise (49e) et face à Leroy Sané (59e). Jamal Musiala a cependant fini par faire sauter le verrou d’une tête à bout portant, sur une remise de Kane (1-0, 68e). Le leader de la Bundesliga se replace dans la course aux huitièmes de finale, désormais en 17e position, à trois points du top 8. Prochain adversaire ? Le PSG, à Munich, le 26 novembre.

L’odeur de l’essence.

