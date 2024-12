Le Sporting tape Benfica

Le Sporting prend la première manche.

Derby de Lisbonne ce dimanche et c’est le Sporting qui a dominé Benfica dans son antre de l’Estádio José-Alvalade (1-0). Sans livrer une grande prestation face aux coéquipiers d’Ángel Di María, qui sont passés à côté de l’événement, les locaux ont pu compter sur leur nouvelle star suédoise pour faire la différence en première période. Par un but ? Eh non, perdu : côté gauche, Viktor Gyökeres déborde et adresse un centre extérieur du droit au second poteau pour son camarade Geny Catamo qui propulse le cuir au fond des filets.

⏹️ Sintam o Vulcão de Alvalade… 2024 termina com a vitória dos Leões no Dérbi!!! Geny Catamo 1-0 // #SCPSLB pic.twitter.com/tIBtlOIPt9 — Sporting CP (@SportingCP) December 29, 2024

Au classement, le Sporting prend donc la tête avec 40 points à la différence de buts devant Porto. Benfica, avec 38 points, complète le podium. Tout reste à jouer, et c’est ce qu’on adore.

Vite, vivement 2025 !

