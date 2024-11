Avant de partir à Manchester United, Rúben Amorim réussit sa dernière avec le Sporting

Il ne sait pas ce qui l’attend…

Il les laisse avec un petit matelas d’avance en tête du championnat, c’est sympa. Dix matchs, dix victoires en championnat, une seule défaite en Ligue des champions, Rúben Amorim a dit au revoir au Sporting de la plus belle des manières ce vendredi soir. 5-1 en championnat pour la dernière du coach de 39 ans, qui part redresser les galériens de Manchester United après l’éviction d’Erik Ten Hag.

« On est tristes de le voir partir »

Dans son stade José Alvalade, celui qui a remporté deux fois le championnat portugais (en plus de trois trophées nationaux) a pu compter sur son diable de Victor Gyökeres. Le Suédois a tout simplement inscrit un quadruplé, son vingtième but de la saison… en 16 matchs. « On est tristes de le voir partir, il a été formidable pour nous, » a réagi le buteur masqué. Rasmus Højlund peut s’en inspirer.

Malgré le fait que quelques sifflets ont accompagné sa dernière ronde, comme le rapporte A Bola, c’est ce qu’on appelle réussir ses adieux.

