Pronostic Bayern Benfica : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Bayern se reprend face au Benfica

Après une saison blanche l’an passé, le Bayern Munich est parti sur un nouveau cycle avec Vincent Kompany à sa tête. Le technicien belge a fait évoluer le jeu de son équipe avec un pressing très haut et constant. En Ligue des champions, les partenaires de Manuel Neuer sont partis pied au plancher avec une large victoire à domicile contre le Dinamo Zagreb (9-2). La suite fut plus délicate avec d’abord un revers surprise sur la pelouse d’Aston Villa (1-0). Puis, lors de la dernière journée, les Bavarois se déplaçaient en Catalogne pour un choc face au FC Barcelone. Lors de cette rencontre, ils ont réalisé une première bonne période, mais ont manqué d’efficacité, sanctionnés par les Blaugrana. Finalement, le Bayern a subi une lourde défaite (4-1) qui pourrait être bénéfique pour le reste de la saison. En difficulté en C1, le club munichois est en revanche sur une excellente dynamique puisqu’il sort de 3 beaux succès contre Stuttgart (4-0), Bochum (0-5) et face à l’Union Berlin (3-0). Grâce à ses résultats, le Bayern a accentué son avance en tête du championnat avec 3 points de plus que Leipzig. Porté par la réussite du duo Kane – Olise, le Bayern veut se relancer dans cette Ligue des champions.

► 15€ offerts sans dépôt + 100€ de bonus DIRECT (BONUS EXCEPTIONNEL)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Benfica a terminé en 2e position du championnat derrière le Sporting. Le club portugais a très bien lancé sa Ligue des champions en dominant l’Étoile rouge à Belgrade (1-2) puis en explosant l’Atlético de Madrid (4-0). Malgré cette bonne entame, les Benfiquistes ont vécu une désillusion face au Feyenoord (1-3) à domicile. Avec 6 points, le club lisboète est en 13e position et bien placé pour disputer la prochaine étape. Sur la scène nationale, les Lisboètes ont mal débuté avec un revers contre Famalicao et un nul contre Moreirense. Depuis ce match nul, le Benfica a remporté tous ses matchs et se trouve en troisième position de Liga Sagres avec 8 points de retard (et 1 match de retard) sur un Sporting qui réalise une entame parfaite. À domicile, le Bayern devrait se relancer dans cette Ligue des champions en dominant le Benfica, avec possiblement un nouveau but de Kane (11 buts en Bundesliga et 5 en C1).

► Le pari « Victoire Bayern avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 15€ sans déposer + 100€ DIRECT après dépôt (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 15€ de bonus sans déposer, dès l’inscription, pour parier SANS PRESSION

► Le pari « Kane buteur » est coté à 1,62 chez Winamax qui vous permet de récupérer 15€ sans déposer + 100€ DIRECT après dépôt (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 224€ (332€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 15€ de bonus sans déposer, dès l’inscription, pour parier SANS PRESSION

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Bayern Benfica

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Bayern Benfica sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez Winamax simplement en vous inscrivant ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Bayern Benfica avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bayern Munich Benfica détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Real-Chelsea et City-Bayern dans le même tableau : le tirage des quarts de finale de C1