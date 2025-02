Le Bayer Leverkusen ne parvient pas à faire craquer le Bayern Munich

Leverkusen 0-0 Bayern Munich

Le titre définitivement entériné en Allemagne ?

Il n’a manqué qu’un but au Bayer Leverkusen ce samedi dans le choc de la 22e journée de Bundesliga. Face à une équipe du Bayern Munich qui n’a pris aucun risque, les hommes de Xabi Alonso ont livré une belle partition en dominant de A à Z leur adversaire et en se créant bon nombre d’occasions, sans jamais parvenir à trouver le chemin des filets. Un résultat qui fait les affaires des Munichois, installés en tête du classement avec 55 points et 8 unités d’avance sur leur adversaire du jour.

Tout un symbole, l’homme en vue du Bayern en première période n’est autre que Manuel Neuer. Le champion du monde 2014 a sauvé les siens à deux reprises, stoppant les tentatives de Florian Wirtz et Nathan Tella et voyant sa barre transversale tenir le choc sur une reprise de la tête de Jeremie Frimpong. En seconde période, Leverkusen a gaspillé d’autres occasions, dont une double opportunité cruciale dans le temps additionnel, avec un tir d’Amine Adli stoppé par Neuer et une reprise non cadrée de Wirtz.

Ces ratés pourraient bien coûter cher aux champions d’Allemagne en titre, qui viennent probablement de définitivement faire une croix sur leurs ambitions de doublé.