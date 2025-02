Encore battu, Caen bat un triste record

Annecy 1-0 Caen

But : Demoncy (13e)

La passe de 10 pour Caen.

Le SM Caen s’est incliné pour la dixième fois consécutive toutes compétitions confondues (dont neuf en Ligue 2) ce lundi soir sur la pelouse d’Annecy (1-0) en clôture de la 23e journée de Ligue 2. Avec cette nouvelle défaite, le club racheté par Kylian Mbappé reste la lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement 15 points et file doucement mais sûrement vers la relégation. Cette neuvième défaite d’affilée en championnat offre un triste record au Stade Malherbe : jamais aucun club de Ligue 2 n’avait enchaîné neuf défaites consécutives en championnat.

À domicile, Annecy a rapidement ouvert le score grâce à Yohan Demoncy sur coup de pied arrêté, pour une faute caennaise sur la gauche de la surface. Sa frappe a surpris tout le monde : elle n’est touchée par aucune tête, rebondit devant Anthony Mandréa et termine dans son petit filet gauche (13e). Les Haut-Savoyards enchaînent deux victoires consécutives pour la première fois en championnat cette saison et prennent la cinquième place avec 39 points, soit 24 de plus que Caen.

Que Mbappé vienne mouiller le maillot pour les sauver.

