Le coach de Caen assure qu’il n’est pas un rat

Le Stade Malherbe de Caen a subi une neuvième défaite d’affilée en Ligue 2 lundi soir contre Annecy (1-0). Ce revers réduit un peu plus les chances de maintien du club normand, bon dernier avec dix points de retard sur le barragiste, Clermont. Les signaux sont d’autant plus inquiétants que le changement d’entraîneur opéré fin décembre n’a pas eu le moindre petit effet sur les résultats de l’équipe. Le coach Bruno Baltazar ne compte pas baisser les bras pour autant.

« Malgré la frustration, je sens tout le monde avec moi. Je suis là, j’ai encore l’énergie, a-t-il confié en conférence de presse, comme le rapporte Ma Ligue 2. Je suis un homme, pas un rat. Je prends mes responsabilités. Je ne veux pas lâcher mes joueurs dans un moment difficile. M’échapper de cette situation serait le chemin le plus facile. J’ai encore la force et l’énergie pour continuer. Le Stade Malherbe est un grand club, on doit travailler chaque jour pour continuer à trouver des solutions. »

L’horoscope chinois est formel : Baltazar n’est pas un rat, mais un serpent.

