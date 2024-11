La liste de l’Allemagne avec Julian Brandt et sans Leroy Sané

Quoi, encore une trêve internationale ?

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a dévoilé ce jeudi sa liste de 23 joueurs retenus avec la Mannschaft pour affronter la Bosnie-Herzégovine et la Hongrie, les 16 et 19 novembre prochains en Ligue des nations. Déjà absent lors du dernier rassemblement, l’attaquant du Bayern Munich Leroy Sané n’est toujours pas rappelé, tandis que le joueur du Borussia Dortmund Julian Brandt, lui aussi absent en octobre, effectue son retour dans le groupe des quadruples champions du monde.

Si David Raum (RB Leipzig) soigne toujours sa blessure à la cheville, on peut également noter l’absence dans la liste allemande de Thilo Kehrer, capitaine et buteur ce mardi en Ligue des champions avec l’AS Monaco. D’ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale de cette Ligue des nations, l’Allemagne tentera de terminer cette phase de poules invaincue, elle qui pointe tranquillement à la première place du groupe 3, avec cinq points d’avance sur les Pays-Bas.

On commence doucement à se demander si Leroy siégera un jour sur le trône qu’on lui prédisait.

