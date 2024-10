Deux retours et un petit nouveau pour la sélection allemande

Voilà un attaquant qui pourrait rendre quelques petits services à son équipe.

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a dévoilé sa liste de 23 joueurs pour défier la Bosnie-Herzégovine et les Pays-Bas, les 11 et 14 octobre prochains pour le compte de la Ligue des nations. Profitant de la blessure de Niclas Füllkrug, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Tim Kleindienst est convoqué pour la première fois dans le groupe des quadruples champions du monde.

Und weiter geht‘s! 🔥 Hier kommt unser Kader für für die Nations League-Spiele gegen Bosnien und Herzegowina & die Niederlande! 👇#dfbteam #BIHGER #GERNED pic.twitter.com/tZrZESLraM — DFB-Team (@DFB_Team) October 3, 2024

La Mannschaft pourra également compter sur le grand retour de Serge Gnabry (Bayern Munich), qui avait raté l’Euro 2024 pour cause de blessure, ainsi que celui d’Antonio Rüdiger (Real Madrid), laissé au repos lors du rassemblement de septembre. Si Janis Blaswich (RB Salzbourg) profite de la blessure de l’habituel titulaire Marc-André ter Stegen pour intégrer le groupe des gardiens de but, on peut noter l’absence dans cette liste des deux joueurs du Borussia Dortmund, Emre Can et Maximilian Beier.

Elle a quand même moins de gueule sans Thomas Müller cette liste.

