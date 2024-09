Pronostic France U21 Bosnie-Herzégovine U21 : Analyse, cotes et prono du match de qualification pour l’Euro U21

Les Bleuets n’ont plus le droit à l’erreur

Seulement 3èmes de leur poule, mais avec un match de retard sur l’Autriche et la Slovénie, les Bleuets pourraient revenir à égalité de points avec les Slovènes et resteraient dans la course pour la qualification au prochain Euro. C’est justement contre le leader du groupe que la France a été accrochée en fin de semaine dernière (1-1) et a une nouvelle fois déçu. Car effectivement le nouveau sélectionneur Gérard Baticle, remplaçant de Thierry Henry, dispose d’un effectif taillé pour tout rafler. On retrouve des garçons comme Restes (TFC) dans les cages, Lukeba (Leipzig) et Sildillia (Fribourg) derrière, et les talentueux Akliouche (Monaco), Tel (Bayern), Doué (PSG), Odobert (Tottenham) ou Rutter (Brighton) dans le secteur offensif.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Défaits à l’aller par cette Equipe de France (1-2), les Bosniens n’ont qu’une seule victoire à leur actif dans ces éliminatoires, c’était contre Chypre l’an dernier. Sinon, que des défaites, notamment une il y a 4 jours contre l’Autriche (0-2). La qualification est désormais inaccessible, et il va falloir résister face à cette formation Française qui risque de dérouler. Car en effet l’écart d’effectif est majeur, même s’il faudra se méfier de garçons comme Kahvic, le numéro 9 récemment recruté par un club de D2 Allemande, ou encore les deux jeunes joueurs qui évoluent dans les équipes jeunes du Bayer Leverkusen et de Cologne, Alabegovic et Smajic. Cela ne devrait pas suffire pour venir obtenir un résultat ici.

► Le pari « Victoire France de 3 buts d’écart ou + » est coté à 1,55 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 155€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Victoire France U21 4-0, 5-0 ou 6-0 » est coté à 2,85 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 285€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics France U21 – Bosnie U21

Vous avez envie de parier sur nos pronostics France U21 – Bosnie U21 sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics France U21 – Bosnie U21 avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic France U21 Bosnie U21 encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Thierry Henry peste contre l'arbitrage