Les Bleuets continuent sur leur lancée en Bosnie-Herzégovine

Bosnie-Herzégovine 1-2 France

Buts : Bristrić (28e) // Cherki (32e), Kalimuendo (90e+2)

Expulsion : Doué (90e+6)

Le cheat code « entrée de Mathys Tel » fonctionne toujours.

Après deux victoires en septembre, l’équipe de France Espoirs de Thierry Henry a poursuivi sa belle dynamique vendredi en Bosnie-Herzégovine (1-2). Les Bleuets ont néanmoins dû patienter. Rayan Cherki n’a pas maîtrisé son coup de tête (9e). Le travail de Quentin Merlin a profité à Bradley Barcola, qui a ouvert le feu du pied gauche, faisant trembler l’extérieur du filet (20e). Le Parisien n’a pas réglé la mire du droit (26e), là où la Bosnie-Herzégovine a fait preuve d’efficacité. Après un premier coup de chaud sur un coup de pied arrêté (11e), la défense bleue a été piégée par un long ballon. Leny Yoro n’a pas réussi à intervenir, et Admir Bristrić a trompé Guillaume Restes en deux temps (1-0, 28e). Le doute n’a pas eu le temps de s’installer puisque Cherki a égalisé de près, à la réception d’un centre de Merlin (1-1, 32e).

Il n’a pas fallu longtemps pour que les Bleuets reviennent au score ! Passe de Merlin pour Rayan Cherki ! 1-1 #lequipeFOOT pic.twitter.com/JnhTl2xIaN — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 13, 2023

Au four et au moulin, le Nantais a bouclé sa première période magistrale avec un retour salvateur pour empêcher Bristrić de se présenter seul face à Restes (39e). Pas du tout mis en danger au retour des vestiaires, les Français ont fait le siège de la surface adverse, mais Muhamed Šahinović a répondu présent en sortant la frappe de Cherki (63e) et en détournant le tir lointain de Désiré Doué (81e). Le supersub Arnaud Kalimuendo a finalement délivré son équipe sur un centre de Mathys Tel, lui aussi sorti du banc (1-1, 90e+2). Malgré le deuxième jaune de Doué (90e+6), les Bleuets signent une deuxième victoire en deux matchs et prennent les commandes du groupe H. Prochaine étape sur la route menant à l’Euro 2025 : la réception de Chypre mardi, au Stade des Alpes.

Pas vraiment une montagne.

Bosnie-Herzégovine (4-2-3-1) : Šahinović – Karić (Gasal, 88e), Muharemovic, Susić, Šuta – Sucić, Basić – Omerović (Sukilović, 88e), Buljubasić (Krdžalić, 69e), Cavić (Sosić, 60e) – Bristrić (Čuić, 69e). Sélectionneur : Igor Janković.

France (4-3-1-2) : Restes – Merlin, Magassa, Yoro, Sildillia – Lepenant (Akliouche, 67e), Ugochukwu, Zaïre-Emery – Cherki (Tel, 77e) – Barcola (Kalimuendo, 60e), Wahi (Doué, 77e). Sélectionneur : Thierry Henry.

Thierry Henry peste contre l'arbitrage