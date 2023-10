Thierry Henry peste contre l’arbitrage

« Titi » était contrarié.

L’équipe de France Espoirs a dû attendre un but d’Arnaud Kalimuendo dans le temps additionnel pour venir à bout de la Bosnie-Herzégovine, ce vendredi (1-2). Les locaux ont cherché à mettre des bâtons dans les roues des Bleuets en misant beaucoup sur l’engagement physique. Et c’était parfois excessif aux yeux de Thierry Henry, qui a regretté un arbitrage un peu trop conciliant. « Quand tu vois tes joueurs se faire tacler comme ça, à tort et à travers, n’importe comment, sans être protégés par l’arbitre… », a déploré le sélectionneur français au micro de La chaîne L’Équipe.

💬 Thierry Henry réagit après la victoire des Bleuets contre la Bosnie et trouve l’arbitrage assez limite ce soir : « énervé parce que je trouve que parfois c’était limite niveau de l’agressivité (de l’adversaire) mais ça fait du bien de gagner des matches comme ça »#lequipeFOOT pic.twitter.com/lKE9eKctdC — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 13, 2023

S’il s’est dit « énervé » face à tant de mansuétude, l’ancien entraîneur de Monaco n’a en revanche rien trouvé à redire sur le carton rouge « mérité » adressé à Désiré Doué, expulsé en toute fin de match après avoir écopé de deux avertissements. « Ça fait du bien de gagner des matchs comme ça », a également souligné le successeur de Sylvain Ripoll. Avant d’ajouter : « Gagner à l’extérieur deux fois d’affilée, ce n’est pas évident. C’était un bon petit match, surtout au niveau de l’intensité et de l’agressivité. »

On espère pour lui que l’arbitre de France-Chypre, mardi, sera un peu moins laxiste.

