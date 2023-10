Le Portugal roule sur la Bosnie-Herzégovine, nouveau doublé pour Cristiano Ronaldo

Bosnie-Herzégovine 0-5 Portugal

Buts : Ronaldo (5e S.P., 20e), Fernandes (25e), Cancelo (32e), Félix (41e)

Le grand huit.

Déjà qualifié, le Portugal a continué son sans-faute dans le groupe J des éliminatoires de l’Euro en glanant une huitième victoire en autant de matchs contre la Bosnie-Herzégovine (0-5). La bande d’Edin Džeko n’a pas tenu la comparaison bien longtemps. L’arbitre a désigné le point de penalty sur une frappe de João Félix déviée de la main, et Cristiano Ronaldo a exécuté la sentence, en force, pour son 126e but international (0-1, 5e). CR7 a enchaîné en s’offrant un doublé grâce à un petit ballon piqué, d’abord refusé pour hors-jeu, mais finalement validé (0-2, 20e). Imprécis un peu plus tôt (18e), Bruno Fernandes a alourdi le score en envoyant une sacoche dans la lucarne (0-3, 25e).

🇧🇦🇵🇹 Le Portugal déroule face à la Bosnie-Herzégovine ! Le Multiplex des qualifiers à suivre sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/67vzyHKdXK — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 16, 2023

Jaloux de son coéquipier, João Cancelo a parfaitement ouvert son pied à l’entrée de la surface pour décrocher ce qu’il restait de la toile d’araignée (0-4, 32e). Au milieu d’une défense aux abonnés absents, Félix a enfoncé le clou en plaçant tranquillement un exter’ à ras de terre (0-5, 41e). Le match plié, la Seleção a levé le pied, et son adversaire a sorti la tête de l’eau. Sans parvenir à sauver l’honneur, malgré les efforts d’Amar Dedić et Miroslav Stevanović sur le côté droit. Les Bosniens passeront par les barrages au mois de mars pour espérer voir l’Euro.

Et cette fois, ils auront la chance d’éviter la Seleção.

Bosnie-Herzégovine (4-2-3-1) : Šehić (Vasilj, 72e) – Dedić, Barišić (Gojković, 72e), Hadzikadunic, Kolašinac – Pjanić, Cimiriot – Stevanović (Hamulić, 65e), Rahmanović (Hadziahmetović, 46e), Demirović (Gazibegović, 46e) – Džeko. Sélectionneur : Savo Milošević.

Portugal (4-3-3) : Costa – Cancelo, Inacio, Dias, Dalot – Danilo, Fernandes (Neves, 80e), Otavio (J. Neves, 85e) – Félix (Vitinha, 79e), Leão (Neto, 66e), Ronaldo (Jota, 66e). Sélectionneur : Roberto Martínez.

Luxembourg 0-1 Slovaquie

But : Duris (77e)

Islande 4-0 Liechtenstein

Buts : Sigurdsson (22e S.P., 30e), Finnbogason (44e), Haraldsson (63e)

