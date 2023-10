Le Portugal décroche sa place pour l’Euro

Portugal 3-2 Slovaquie

Buts : Ramos (18e) et Cristiano Ronaldo (29e, SP et 72e) pour la Seleção // Hancko (69e) et Lobotka (80e) pour les Slovaques

Sous la pluie de Porto et dans un Estadio do Dragão plein, le Portugal a poussivement écarté la Slovaquie (3-2) pour terminer en tête du groupe J et décrocher son billet pour l’Euro 2024, à trois journées de la fin.

La domination portugaise n’a pas mis longtemps à se mettre en place, alors que la première occasion a bien été slovaque. La passe en retrait de Dávid Hancko vers Róbert Boženík a ainsi été déviée par António Silva sur sa barre transversale (17e). Un tournant. Sur le contre suivant, Bruno Fernandes s’est en effet chargé d’adresser un centre au millimètre pour Gonçalo Ramos, à la conclusion d’une tête croisée (1-0, 18e). Dix minutes plus tard, le même Boženík s’est encore montré malchanceux, en détournant de la main, un ballon de Rafael Leão dans la surface. Penalty évidemment transformé par Cristiano Ronaldo (2-0, 29e).

Beaucoup plus équilibré, le deuxième acte aura vu la Slovaquie se rebiffer, avec la manière. Hancko a d’abord réveillé les siens en réduisant le score d’un tir lointain, au sol, dévié par António Silva (2-1, 69e) avant que Ronaldo, oublié au second poteau sur un service de Fernandes, ne redonne un bon écart aux hôtes (3-1, 72e). Le but de l’espoir est finalement venu des pieds de Stanislav Lobotka, dont le missile flottant n’a laissé aucune chance à Diogo Costa (3-2, 80e). Insuffisant cependant, et la bande de Francisco Calvo devra désormais conforter sa place de dauphin contre le Luxembourg dès lundi.

Une petite finale, puisque les Luxembourgeois – troisièmes – sont parvenus à accrocher l’Islande chez elle (1-1) et reviennent à deux points des Slovaques. De son côté, la poursuivante Bosnie-Herzégovine a géré devant le Liechtenstein (0-2), à quatre unités de retard sur cette dernière place qualificative. Chaud !

Portugal (4-3-3) : Diogo Costa – Cancelo, António Silva, Rúben Dias, Dalot – Bernardo Silva (Rúben Neves, 86e), Palhinha (Otávio, 86e), Bruno Fernandes – Leão (João Félix, 65e), Ramos (Diogo Jota, 87e), Ronaldo. Sélectionneur : Roberto Martínez.

Slovaquie (4-3-3) : Dúbravka – Pekarik (Tomič, 76e), Škriniar, Hancko – Kucka (Bénes, 46e), Lobotka, Duda – Schranz (Ďuriš, 87e), Boženík (Polievka, 65e), Mak (Suslov, 46e). Sélectionneur : Francisco Clazona.

Autres résultats :

Islande 1-1 Luxembourg

Buts : Óskarsson (23e) pour les Islandais // Rodrigues (46e) pour le Duché

Liechtenstein 0-2 Bosnie-Herzégovine

Buts : Rahmanović (13e) et Stevanović (41e) pour les Bosniens

