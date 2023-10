Pronostic Portugal Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Le Portugal se qualifie officiellement pour l’Euro face à la Slovaquie

Éliminé dès les quarts de finale du dernier Mondial par le surprenant Maroc, le Portugal a décidé d’ouvrir une nouvelle ère avec Roberto Martinez. L’ancien sélectionneur de la Belgique connaît des débuts rêvés, puisque sa formation occupe la tête de son groupe des éliminatoires en ayant réalisé un parcours parfait avec 6 victoires en autant de matchs. De plus, les Lusitaniens ont inscrit 24 buts et n’en ont toujours pas encaissé. Avec 8 points d’avance sur le 3e et 5 sur le second, la sélection portugaise n’est toujours pas officiellement qualifiée pour l’Euro. Néanmoins, avec une telle avance, il est certain de retrouver CR7 et ses partenaires en Allemagne en juin prochain. Ce vendredi, le Portugal pourrait même être officiellement qualifié en cas de succès contre la Slovaquie et de résultats défavorables de ses adversaires. Lors du dernier rassemblement, les Portugais avaient difficilement pris le dessus sur la Slovaquie (0-1) grâce à Bruno Fernandes avant de nous offrir un feu d’artifice face au Luxembourg (9-0), pourtant intéressant lors de ces qualifications. Pour affronter de nouveau la Slovaquie et le Luxembourg, Martinez a fait dans le classique en convoquant Ruben Dias, Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Ramos, Leao et évidemment Cristiano Ronaldo.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

La Slovaquie est elle aussi, pour le moment, bien placée pour décrocher sa place pour l’Euro, puisqu’elle occupe la seconde place du groupe avec 3 points de plus que le Luxembourg. La sélection slovaque est consciente que sa participation à l’Euro devrait se jouer lors des futures oppositions face au Luxembourg, la Bosnie et l’Islande. Solides lors des premières rencontres, les Slovaques se sont seulement inclinés lors de la réception du Portugal. Tenue en échec par le Luxembourg, la Slovaquie avait ensuite dominé le Liechtenstein (par 2 fois), la Bosnie et l’Islande. Pour réussir à accrocher sa place en Allemagne, le sélectionneur slovaque compte sur les habituels cadres Skriniar, Dubravka, Duda, Kucka, Lobotka, Mak ou Bozenik. Déjà vainqueur à l’aller, le Portugal possède un effectif de grande qualité qui devrait lui permettre de passer sans encombre l’obstacle slovaque. En grande forme avec Liverpool (3 buts sur ses 4 derniers matchs) mais aussi avec le Portugal (doublé face au Luxembourg lors du dernier match), Diogo Jota pourrait encore marquer.

► Le pari « le Portugal gagne avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,60 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 160€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Jota buteur » est coté à 2,12 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT.

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 212€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Portugal – Slovaquie :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Portugal Slovaquie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le Portugal assure le minimum en Slovaquie