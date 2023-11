Le Portugal enchaîne, la Slovaquie se qualifie, le Luxembourg file en barrages

Ce jeudi soir, le groupe J de ces qualifications à l’Euro 2024 a rendu son verdict pour son avant-dernière journée.

Leader de cette poule et déjà qualifié, le Portugal y est allé en douceur au Liechtenstein, avec une victoire maîtrisée (0-2). Larges dominateurs sans pour autant se procurer de réelles occasions, les Portugais ont dû attendre le deuxième acte. Trouvé sur un centre de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo a ainsi frappé le poteau sur sa volée (45e), avant d’ouvrir le score dans la foulée, d’un tir croisé en lucarne (0-1, 46e). Son dixième but dans ces qualifications. Quelques minutes plus tard, João Cancelo, parti dans la profondeur pour chiper le ballon devant la mauvaise sortie de Benjamin Büchel, n’a eu qu’à pousser au fond (0-2, 57e). Ultime objectif pour la Seleção : terminer cette campagne avec 100% de victoires.

Au Tehelné pole de Bratislava, la Slovaquie a également validé son billet en l’emportant contre l’Islande (4-2). Les Islandais auraient cependant pu gâcher la fête, avec l’ouverture du score signée Orri Óskarsson de la tête (0-1, 17e). Une piqûre de rappel en réalité, puisque les locaux vont dérouler. D’abord avec Juraj Kucka, d’une caboche placée sur corner (1-1, 30e), puis par Ondrej Duda, venu transformer le penalty qu’il a préalablement obtenu (2-1, 36e). Au retour des vestiaires, Lukáš Haraslín s’est chargé de creuser l’écart par deux enroulés, sous la barre (3-1, 47e) et au sol (4-1, 55e). Entré en jeu, Andri Guðjohnsen, fils cadet d’Eiður, a réduit la marque (4-2, 74e). Sans conséquence, puisque la Slovaquie disputera son troisième Euro consécutif.

Enfin, le Luxembourg a conforté sa place en barrages après son large succès à domicile contre la Bosnie-Herzégovine (4-1). Le Duché a tenu à jouer le coup à fond, en pliant l’affaire après une heure. L’œuvre de Mathias Olesen, parvenu à gagner son duel aérien (1-0, 6e), de Gerson Rodrigues d’un penalty puissant (2-0, 30e) et du malheureux Nihad Mujakić, buteur contre son camp (3-0, 55e). Le corner dévié par Renato Gojković a permis à la Bosnie de sauver l’honneur (3-1, 90e+3), tandis que Rodrigues a assuré le doublé (4-1, 90e+5). Rendez-vous en mars pour le Luxembourg.

Les résultats :

Liechtenstein 0-2 Portugal

Buts : Cristiano Ronaldo (46e) et Cancelo (57e) pour la Seleção

Slovaquie 4-2 Islande

Buts : Kucka (30e), Duda (36e, SP) et Haraslín (47e et 55e) pour les Slovaques // Óskarsson (17e) et Andri Guðjohnsen (74e) pour les Islandais

Luxembourg 4-1 Bosnie-Herzégovine

Buts : Olesen (6e), Gerson Rodrigues (30e, SP et 90e+5) et Mujakić (55e, CSC) pour le Duché // Gojković (90e+3) pour la Bosnie

Le Portugal décroche sa place pour l'Euro