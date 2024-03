Pronostic Norvège Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match amical international

La Norvège se reprend face à la Slovaquie

La Norvège n’a plus participé à une phase finale de compétition internationale depuis le championnat d’Europe 2000 aux Pays-Bas. Depuis quelques saisons, les observateurs s’attendent à l’émergence de cette sélection qui possède une génération dorée. Lors des derniers éliminatoires, les Norvégiens ont dû se contenter de la 3e place de leur poule, et leur mauvaise dernière Ligue des Nations (2e de son groupe de Ligue Bà ne leur a pas permis de disputer les barrages. Dominé par l’Espagne et l’Ecosse, la Norvège se tourne désormais vers la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le week-end dernier, les hommes de Stolbakken voulaient lancer une nouvelle dynamique lors de la réception de la République Tchèque en amical. Une nouvelle fois, les Vikings ont déçu en concédant la défaite à domicile (1-2). La pépite de Man City, Bobb, avait pourtant ouvert le score. Par la suite, les Norvégiens ont craqué en encaissant 2 buts. Avec les Nyland, Ajer, Odegaard, Berge, Sorloth ou Haaland, la sélection norvégienne a pourtant fière allure.

La Slovaquie a en revanche assuré sa place au prochain Euro en finissant 2e de sa poule dans laquelle on retrouvait notamment le Portugal, le Luxembourg, l’Islande et la Bosnie Herzégovine. Sur leur parcours, les Slovaques se sont montrés intéressants, ne concédant que 2 revers face au Portugal. En prévision de l’Euro, la Slovaquie a débuté sa campagne par une rencontre amicale à domicile face à l’Autriche. Très mal entrée dans son match, la sélection slovaque a concédé un but sur le coup d’envoi par Baumgartner. Ensuite, les hommes de Calzona ont craqué en fin de rencontre (0-2). Pour tenter de se reprendre ce mardi, le sélectionneur slovaque et actuel entraineur du Napoli compte sur les Kucka, Lobotka, Duda ou Mak, mais pas sur Skriniak, forfait. A domicile, la Norvège devrait se reprendre face à la Slovaquie.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

