Pronostic Luxembourg Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

La Slovaquie prend une option sur la qualif contre le Luxembourg ?

Toujours dans la course à la qualification pour la première compétition internationale majeure de son histoire, le Luxembourg est 3ème de son groupe, avec 2 points de retard sur son adversaire du jour, la Slovaquie. A l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul 0-0 dominé par les Slovaques, qui n’ont pas trouvé la faille. Les Luxembourgeois en sont là grâce à des victoires contre le Liechtenstein (2-0), la Bosnie-Herzégovine (0-2) et l’Islande (3-1), mais ont été ridiculisés par l’ogre de la poule, le Portugal (0-9). L’équipe devra faire sans le milieu Bonhert (Bastia, 41 sél), blessé, tout comme la pépite Borges Sanches (Monchengladbach, 3 buts en 23 sél), tandis que le défenseur Mahmutovic (28 sél) est suspendu. Pour les forces en présence, on retrouve le joueur d’Ajaccio Chanot (64 sél), l’emblématique Martins Pereira (Spartak Moscou, ex-OL), Barreiro (Mayence), Sinani (St. Pauli) et Gerson Rodrigues (Sivasspor, 17 buts en 56 sél).

Déjà présents lors des deux derniers Euro, les Slovaques pourraient prendre une sérieuse option sur la qualification en cas de victoire contre leur concurrent direct. Très solides lors des deux rencontres contre le Portugal, ils sont passé tout proches d’accrocher un point à l’aller (0-1) comme au retour (2-3). De plus, si on enlève ces deux confrontations, la Slovaquie reste invaincue après des victoires sur la Bosnie (2-0), l’Islande (2-1) et le Liechtenstein (1-0 et 3-0) et un nul frustrant à l’aller contre le Luxembourg (0-0). Au niveau des absences, on retrouve les défenseurs Satka (Samsunspor, 32 sél) et Obert (Cagliari, 1 sél), les milieux Hromada (Slavia Prague, 5 sél) et Bero (29 sél, 1 but, Bochum) ou encore les attaquants Rusnak (Seattle, 7 buts en 37 sél), Strelec (Slovan Bratislava, 2 buts en 17 sél) et Haraslin (Sparta, 3 buts en 31 sél). L’ex star du Napoli Hamsik (ex-Naples, 26 buts en 138 sél) a pris sa retraite sportive en juin dernier. Défensivement, l’équipe est bien armée avec le portier remplaçant de Newcastle Dubravka, auteur d’un superbe match contre le Portugal, le solide Skriniar (PSG) et le talentueux Lobotka (Naples). Quelques joueurs offensifs en forme sont également présents, notamment le milieu Duda (Hellas Vérone) et l’attaquant Bozenik (Boavista, 5 buts en 8 matchs de championnat cette saison). La différence d’effectif se fait ressentir, surtout défensivement, et les Slovaques ont largement les armes de l’emporter pour assurer (quasiment) leur qualification pour l’Euro dès ce soir.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pronostic Slovaquie Luxembourg : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l'Euro 2024