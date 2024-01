PSG : On en sait plus sur l'état de santé de Milan Škriniar

À l’année prochaine, Milan.

Blessé à la cheville lors du Trophée des champions remporté par le Paris Saint-Germain contre Toulouse mercredi (2-0), Milan Škriniar va bien passer sur le billard, comme l’a confirmé son club ce samedi : « Victime d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche, Milan Škriniar sera opéré du retinaculum la semaine prochaine à l’hôpital Aspetar de Doha, écrit le PSG. Un nouveau point sera fait par la suite. »

On apprend aussi que Presnel Kimpembe, après son intervention chirurgicale, « sera de retour au Campus PSG dès lundi », que Nuno Mendes « poursuit ses séances individuelles », qu’Arnau Tenas « continue sa reprise progressive » et que « Lucas Hernández souffre d’une infection virale et sera laissé au repos ce week-end (contre Revel en Coupe de France). »

Il va falloir racheter Abdou Diallo ou David Luiz.

