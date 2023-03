Milan Skriniar : « J’ai des problèmes de dos »

Il est donc fin prêt pour rejoindre le PSG.

L’international slovaque et défenseur de l’Inter Milan Skriniar s’est confié sur son état de forme. Absent des terrains depuis un mois à cause de problèmes de dos, il a expliqué qu’il allait rester à Milan pendant cette trêve internationale pour se soigner. Il est donc forfait pour les deux rencontres de la Slovaquie, face au Luxembourg ce jeudi 23 mars et à la Bosnie-Herzégovine le 26 mars prochain.

#Skriniar fa chiarezza sulle sue condizioni: "Ho problemi alla schiena e dolori fino alla gamba" ⛔️ pic.twitter.com/Bs3jDxy8Jm — GOAL Italia (@GoalItalia) March 21, 2023

La vidéo a été publiée sur le site de la fédération slovaque, l’ex-capitaine des Nerazzuri y explique : « J’ai des problèmes de dos avec des douleurs qui descendent jusqu’à la jambe. Malheureusement, je ne pourrai pas jouer avec la sélection. Je suis juste venu saluer l’équipe et souhaiter bonne chance à tout le monde. Je vais rentrer à Milan afin de poursuivre mon traitement pour retrouver la forme le plus vite possible. » En fin de contrat du côté de la capitale lombarde, il sera libre de s’engager où il veut en juin prochain. Le PSG devrait vraisemblablement avoir sa préférence après son transfert avorté lors du dernier mercato hivernal.

Au moins, ils n’ont pas mis 60 millions dans le vent.

